Com mais 64 óbitos, País chega a 275 mortos por gripe suína

Secretarias da Saúde de São Paulo, Paraná, Rio e Minas confirmaram mais 64 mortes causadas pela gripe, aumentando o total no País para 275. São Paulo, com 42 novos casos, segue como o Estado com mais óbitos: 111. Com mais 19 mortes confirmadas ontem, o Paraná fica em segundo, com 58. No Rio, foram anunciadas mais 2 mortes, elevando o total para 37. Em Minas ocorreu a quarta morte, em Ituiutaba. Na noite de ontem, o Ministério da Saúde divulgou um ranking, feito com números já desatualizados, afirmando que o País tem a segunda menor taxa de mortalidade entre os 15 países com mais mortes. Em quantidade de óbitos, o Brasil é o terceiro, ficando atrás de Estados Unidos e Argentina.