Com dívida em R$ 300 mi, PUC-SP tem novo reitor

Com a promessa de não contrair novas dívidas e tentar seguir solucionando o pagamento da atual, hoje no valor de R$ 300 milhões, o professor de Direito Dirceu de Mello tomará posse como novo reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) no fim de semana que vem. Com 45,2% dos votos ponderados, ele encabeçou a lista tríplice enviada ao cardeal d. Odilo Pedro Scherer, grão-chanceler da universidade e presidente da Fundação São Paulo, mantenedora da instituição. Com seu nome já confirmado, ele assumirá o cargo para o quadriênio 2008-2012, no lugar da reitora Maura Véras. Professor da universidade desde 1969, Dirceu de Mello já havia sido diretor da Faculdade de Direito. Atualmente é diretor do Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas e coordenador do curso de pós-graduação stricto sensu na área de Direito Penal. Ele assumirá a reitoria da PUC-SP, após um período tumultuado, no qual houve renegociação da dívida bancária, interferência da mantenedora na gestão, demissão de cerca de 30% do quadro de professores e funcionários, abertura de novos cursos, além de uma reestruturação administrativa. Nos últimos quatro anos, a instituição passou por uma época de crise, com protestos freqüentes de grupos de alunos, funcionários e professores. "A PUC continua sendo uma grande universidade, não obstante às dificuldades financeiras, que não desapareceram apesar de estarem encaminhadas. Ela continua com todo o potencial e perfil acadêmico que sempre exibiu", diz Dirceu de Mello. "Queremos agilizar a tramitação de projetos como convênios e parcerias tanto com entidades privadas como com o serviço público. A PUC sempre foi muito requisitada para isso e tem potencial para contribuir mais", explica ele, que pretende criar uma central de projetos para gerir esses contratos. A proposta de fechar mais parcerias de prestação de serviços com a sociedade fazia parte também da gestão da reitora Maura Véras. Para ela, junto com a expansão da instituição, esses contratos poderiam ajudar a equilibrar a situação financeira da universidade. "A expansão em curso é mesmo absolutamente necessária, porque outras faculdades tem procurado fazer a mesma coisa. A PUC exerce uma influência muito grande além das nossas fronteiras. Podemos pensar grande nesse sentido", diz o professor, indicando que manterá a idéia de abrir novos câmpus, por exemplo. "O importante é não aumentarmos a dívida, não fazermos novos empréstimos", afirma. Outra meta do professor é definir um limite mínimo e máximo para número de alunos por sala e professor, além de implementar uma reitoria itinerante, promovendo maior contato com os câmpus da região central, de Barueri e de Sorocaba.