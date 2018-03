Com cabelos loiros, Cauã Reymond interpreta transexual em clipe

Ator se caracterizou para atuar no clipe Foto: Youtube/Reprodução

O ator global Cauã Reymond interpreta uma transsexual no novo clipe Your armies da cantora Barbara Ohana. Quase irreconhecível com uma peruca loira e maquiagem carregada, Cauã vive uma personagem que é espancada em um bar após paquerar um homem e volta para revidar.

O troco, na história, aparece de forma surpreendente. O ator contracena com Julio Machado, que interpreta o personagem Clemente da novela Velho Chico.

Novata, a cantora Barbara Ohana é sobrinha da atriz Claudia Ohana e já atuou como backing vocal e gravou em álbuns de artistas como Gilberto Gil e Jorge Mautner.

Assista ao clipe a seguir.