O imunologista colombiano Manuel Elkin Patarroyo, descobridor da primeira vacina sintética contra a malária, foi acusado por ex-colaboradores de traficar macacos do Peru e do Brasil para suas pesquisas. Segundo a revista Cambio, indígenas vendem espécimes de macaco-da-noite (Aotus nancymaae, na foto) a Patarroyo por US$ 25 cada animal.