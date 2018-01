Colégios facilitam a vida dos pais

Uma outra opção para os paulistanos são os cursos de férias que os colégios Domus Sapientiae e Montessori Santa Terezinha oferecem. Como vem acontecendo nos últimos anos, as duas instituições de ensino organizaram uma programação intensa, com passeios, atividades culturais e recreativas, além de muito esporte e brincadeiras. Tudo num ambiente seguro, com o acompanhamento de profissionais capacitados. Os cursos acontecem das 7h às 19h e há programas específicos para cada faixa etária. As vagas são destinadas a crianças de 4 a 14 anos e, entre as atividades, destaque para as gincanas, aulas de dança, música, pintura, culinária, recreação em piscina, além dos passeios à parque de diversões, cinemas, teatros, museus, entre outros. Para facilitar ainda mais, os colégios oferecem almoço e lanches. Informações: (11) 5011-1022 e 3849-1777.