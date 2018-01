Coleção rústica

Para sua coleção feminina, o estilista Alexandre Herchcovitch trouxe um pedaço do sertão nordestino para a sala da Bienal de São Paulo. O desfile - que encerrou o primeiro dia da temporada fashion e teve trilha sonora de Johnny Luxo, amigo inseparável do estilista - contou com uma mistureba de materiais naturais rústicos com outros mais usáveis. Ao que tudo indica, o inverno de Herchcovitch será rigoroso e, por isso, o criador apostou nas roupas do trabalhadores do campo, dos canaviais e dos cafezais, que geralmente protegem o corpo da cabeça aos pés. O resultado não foi nada sexy. A leva de peças soltinhas deixou a silhueta das modelos bem ampla e distante do corpo. Agora, resta saber o que o estilista fará para deslanchar sua coleção, já que a mulher brasileira adora roupas bem justinhas. A aposta na mistura de materiais chamou atenção dos convidados. Entre outros, o look que causou burburinho nos corredores da SPFW foi a dobradinha: camisa xadrez e saco de lixo preto. Fora isso, o estilista abusou dos sacos de grãos e sacolinhas de supermercado. Os ombros das peças são largos, as bermudas ganharam comprimentos acima do joelho e os casacões recheados de botões foram o ponto alto da apresentação. As sobreposições também apareceram em peças de tons vibrantes, com o laranja e menta com o cinza. Nos acessórios, Alexandre investiu nos scarpins e nas blusas de couro. Em sua coleção, a cabeça devera estar sempre muito bem protegida, sendo com um lenço colorido ou um chapéu de palha. O make é simples. E, para quem gosta de brincos e colares, a notícia não é boa. Eles ficaram de fora dos looks de Herchcovitch. De bico calado No mundinho fashion, Herchcovitch tem a fama de ser calado, por isso, não gosta de dar entrevistas, independentemente do veículo. Para essa temporada, a assessoria de impressa do rapaz foi mais esperta e entregou uma entrevista pronta para os jornalistas, facilitando a vida de ambos.