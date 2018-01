Código proíbe prática, diz empresa

O diretor de assuntos corporativos da Eli Lilly, Allan Finkel, destacou ontem que o código de ética da empresa define que seus representantes não devem estimular ações judiciais para a obtenção de medicamentos no SUS. "Não estimulamos, somos contra isso, sabemos que existe. Desde 2002 submetemos o medicamento ao Ministério da Saúde, acreditamos que ele traz benefício e temos trabalhado para tentar uma padronização da maneira normal", afirmou. O executivo afirmou ainda desconhecer empresas que poderiam estar patrocinando ações. A indústria farmacêutica tem cobrado do governo a aceleração da análise de pedidos de incorporação de novos medicamentos e tecnologias, o que, segundo especialistas, é uma das explicações para o crescimento das demandas judiciais. A divisão de diagnósticos da Roche nega qualquer envolvimento com o patrocínio das ações. "A Divisão Diagnostics da Roche esclarece que não foi informada a respeito do referido processo e salienta que sua atuação segue uma conduta adequada e ética, considerando sempre as determinações da legislação."