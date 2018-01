O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou o primeiro Edital para o Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) de 2008. Os interessados podem inscrever-se até o dia 28 de fevereiro por meio do formulário de propostas online. O edital está disponível para consulta no site do conselho, em www.cnpq.br/editais/ct/2007/pnpd07.htm.