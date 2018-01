Clínica em São Paulo continuará funcionando

Mesmo com o especialista Roger Abdelmassih preso e com o registro de médico interditado desde a última terça-feira, sua clínica em São Paulo continuava a marcar consultas com o profissional, ontem. Questionada se os problemas judiciais não atrapalhariam uma eventual consulta, uma atendente explicou apenas que havia impedimento para o atendimento nesta semana, mas não na próxima, e marcou horário para a reportagem. Segundo o advogado de Abdelmassih no conselho de medicina, Flávio Yarshell, o médico não foi comunicado da interdição de seu registro. "Não sei se é ele o único médico, mas ele não foi comunicado de nenhuma decisão e, se vier a ser libertado, como se espera em princípio, ele pode exercer a profissão", afirmou o defensor. "Se for comunicado, aí sem dúvida o exercício seria ilegal, mas no momento só vejo impossibilidade prática, pela ausência da liberdade, mas não jurídica", complementou. O site da clínica de Roger Abdelmassih informa que, além do próprio médico, outros dez especialistas atuam no local. MANIPULAÇÃO DE ÓVULOS O presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Waldemar Naves do Amaral, disse ontem que o uso de material de óvulos de mulheres mais novas para auxiliar mulheres mais velhas a engravidar é uma prática "científica". O Ministério Público solicitou abertura de investigação sobre o suposto uso do procedimento por Abdelmassih em pacientes. "Ela é uma técnica científica, pouco utilizada por não trazer muitos resultados de excelência, mas, se alguém quiser, pode utilizá-la", defendeu Amaral. A área não conta com legislação que abranja a prática, explicou ainda o especialista.F.L.