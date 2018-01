Clínica diz ter curado paciente com aids

Uma clínica universitária de Berlim (Alemanha) afirma ter curado a infecção pelo HIV em um paciente que sofria de leucemia. Ele recebeu a medula de um doador imune ao vírus, em processo descrito ontem pelo hematólogo Gero Hütter. O transplante fez o paciente vencer a leucemia e ficar há quase dois anos sem anticorpos do HIV no sangue e nos órgãos. O doador tinha uma mutação genética que imuniza contra a maioria das variantes do vírus.