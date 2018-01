Cláudia Leitte, cantora, ex-vocalista do Babado Novo

"Estes são dois momentos bons e marcantes que guardo na lembrança (apaixonada por personagens, ela gosta de subir no trio fantasiada, tal qual aparece nas fotos que enviou, tiradas no carnaval de 2006, em Salvador). Não só por tudo o que cada um desses personagens representou, mas também pela interação com o público, que foi maravilhosa. A fantasia de Charles Chaplin me emocionou mais, pois sou fã de seus filmes e poder exibi-lo num evento como o carnaval, visto por milhões de pessoas em todo o mundo, foi algo muito especial para mim. Cleópatra é muito forte, foi uma grande mulher. Entre as maravilhas do carnaval, está a oportunidade de se fantasiar, eu adoro isso tudo."