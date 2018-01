Clássicos do futuro na UMA

A tarde de moda começou na Bienal com a apresentação do Inverno 2007 criado por Raquel Davidowicz para a grife UMA. A cena se abre com molduras penduradas, mas as roupas não são exatamente obras de arte. A modelagem vem propositalmente despencada. É como se pedras estivessem costuradas nas barras, e assim blusinhas pendem sobre o corpo, os cavalos vão ao extremo e chegam ao tornozelo, os balonês dão o volume esperado, e as golas ganham dimensão e viram capuzes. A coleção tem cores do dia na noite, como definiu a estilista, traduzindo isso em cinzas, mesclas, pretos com grafismo e laranja, pontuando aqui e ali (cor que funciona melhor no feminino). A parka é a peça de resistência, assim como as calças construídas com retalhos de tecido e couro. Uma coisa é certa: para montar um look com as roupas da UMA, tem de ser com roupas da UMA. Difícil combinar as peças com outra coisa que se tenha no armário. Antes do desfile da grife, Reinaldo Lourenço abriu a 22.ª edição do São Paulo Fashion Week no Teatro da Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), com direito a uma platéia recheada de famosos e renomados, como o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab - que deu "nota 10" para o desfile -, a atriz Fernanda Torres e Donata Meirelles, diretora da Daslu.