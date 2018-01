Classe popular vê escola como fonte de diploma

O geógrafo Jailson de Souza e Silva, hoje secretário em Nova Iguaçu, se diverte ao lembrar que a mãe, orgulhosa da passagem dele pelo doutorado, comemorou que o filho "não ficou maluco" de tanto estudar. Ele foi o primeiro da família a chegar em casa, na favela da Maré (zona norte do Rio), com diploma. Vindo da rede pública, virou professor universitário com pós-doutorado nos Estados Unidos. Desde cedo Silva notou que educação não é vista nas classes populares como estratégia social. "As pessoas acham bonito estudar, mas a escola serve para pegar diploma que dá acesso ao mercado de trabalho. Quando alguém quer ir além, a reação é: estudar tanto para quê?", diz. Por isso, para ele, o Bairro-Escola é uma oportunidade de trabalhar em escala. "É a chance de provocar impacto social mais amplo. O programa é inovador porque reconhece a dimensão educadora da cidade e o papel fundamental da escola para interferir na violência. Sem a escola, não se muda prática."