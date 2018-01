CLA faz segundo lançamento em 2009

Em meio à possibilidade de ter parte de suas atividades transferidas para o Ceará, o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, realizou ontem o primeiro dos dois lançamentos da missão ForgTrein I. A segunda parte da missão está marcada para às 10h45 da quinta-feira. A primeira etapa, que testou os sistemas operacionais do centro, nas atividades de lançamento foi considerada um sucesso, segundo a direção do CLA.