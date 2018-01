Cirurgião plástico Ivo Pitanguy recebe alta

O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, de 82 anos, recebeu alta ontem de manhã do Hospital Samaritano, no Rio. Ele estava internado desde o dia 26 de outubro, quando passou mal em sua ilha, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Após os exames iniciais, foi evidenciada a necessidade de uma cirurgia cardíaca para a troca de válvula aórtica e revascularização do miocárdio. A cirurgia foi realizada dois dias depois, durou sete horas e meia e transcorreu bem. Segundo boletim assinado pelo médico João Gaspar Meyer, a evolução de seu estado de saúde foi favorável e Pitanguy recebeu alta por volta das 11 horas.