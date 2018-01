Cirurgia de Pitanguy é considerada um sucesso

O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, de 82 anos, recebeu ontem pontes de safena e ponte mamária, além de ter trocado a válvula da aorta. A cirurgia foi realizada no Hospital Samaritano, no Rio, durou 7 horas e meia, e foi considerada um sucesso pelos médicos. Pitanguy está internado na Unidade Coronariana e não há previsão de alta. Pitanguy sentiu-se mal no domingo, quando descansava em sua casa de veraneio em Angra dos Reis. Exames revelaram obstrução das artérias coronárias. O boletim médico divulgado ontem pelo hospital não revelou quantas safenas e mamárias Pitanguy recebeu. O médico também sofria de estenose severa da válvula aórtica, que provoca estreitamento da saída do sangue do coração. Isso pode causar grande sobrecarga ao músculo cardíaco, dificultando o bombeamento do sangue. O quadro foi agravado com uma infecção respiratória, que o cirurgião vinha tratando com antibióticos. Por isso a necessidade de substituição da válvula por outra, artificial. A cirurgia foi comandada pelo cardiocirurgião Ricardo Miguel Francisco. Pitanguy está sendo acompanhado por seu médico particular, João Gaspar Meyer, o cardiologista Cláudio Buarque Benchimol, e a diretora do CTI da clínica Ivo Pitanguy, Rita Azevedo de Paiva. A assessoria de imprensa da clínica informou que os filhos de Pitanguy não se pronunciariam ontem.