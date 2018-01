Cirnansck faz moda inspirada em rainhas e princesas

A mulher da fábrica dos sonhos do estilista Samuel Cirnansck é delicada por natureza, mas tem garra. É forte. Tendo isso em mente, Samuel desenvolveu basicamente toda sua nova coleção fazendo uso da seda e do couro. Na prática, o que se viu na passarela, a princípio, foi uma sucessão de vestidos curtinhos, uma tendência nítida da próxima estação outono-inverno, bem acenturados e volumosos. A inspiração veio na silhueta das damas dos séculos 16, 17. O mesmo vale para seus vestidos longos de noite, que revelam a sensualidade de rainhas e princesas bastante sensuais, em costas à mostra, brilhos e transparências. Nos macacões, a sensualidade é mais velada, mas continua ali, ao acompanhar os contornos das formas femininas. Os acabamentos dos looks vêm em versões patchwork, crochês, rendas bordadas com vidrilhos, cristais e pérolas, laços de couro de avestruz, além de fivelas e acessórios em metal niquelado. Samuel buscou referências nos mais diversos universos, as decodificou e adaptou ao universo cirnansckiano. Pincelou códigos do cinema expressionista alemão, da estética do rabisco, da realeza dos séculos passados, enfim, tudo o que mais gosta. Por isso, a presença contundente do preto, do branco, do amarelo envelhecido, do cinza antigo. Já as estampas foram rabiscadas por ele primeiro em nanquim em bico de pena e para depois digitalizá-las. No grand finale, as rainhas oníricas tomaram forma de rainhas reais, em looks especiais. Remetendo à realeza, as modelos usavam vestidos com ancas armadas e eram conduzidas, do alto ao solo, por carrinhos usados normalmente como empinhadeiras. "As máquinas pegam algo mais delicado, que são as mulheres. É o momento de rainha que a mulher sonha."