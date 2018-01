Heitor Dhalia, publicitário, cineasta e diretor dos filmes Nina, seu primeiro longa (2004), e do cult O Cheiro do Ralo (2006) Vicky Cristina Barcelona: "Descobri que é possível ficar velho e, mesmo assim, fazer um filme de espírito livre e jovem. Este filme do Wood Allen me mostrou o caminho." Vincent Cassel: "Além de ser um grande ator, Vincent é um cara incrível. Ele me mostrou isso durante todos os dias em que trabalhamos juntos em À Deriva (novo filme de Heitor Dhalia, com estréia prevista para o primeiro semestre de 2009)." Laura Neiva: "Protagonista de À Deriva, de apenas 15 anos, foi achada no Orkut pelos meus produtores de elenco. Foi como encontrar um diamante. Sem dúvida, a descoberta do ano." Al Gore: "Depois de tantos dias de filmagem prejudicados pela chuva, descobri que o Al Gore está certo. O clima do planeta mudou radicalmente. Os mais de 100 mortos das enchentes em Santa Catarina estão aí para provar isto." O Silêncio de Lorna: "Redescobri o que já sabia - os irmãos Dardenne (Jean-Pierre e Luc) são os melhores dramaturgos do cinema contemporâneo." Ricardo Della Rosa: "Meu diretor de fotografia em À Deriva. Grande parceiro e grande fotógrafo, sem dúvidas, uma das grandes descobertas do ano." Dramaturgia: "Descobri que a dramaturgia é a linguagem da vida. Um espelho do que somos e para onde vamos."