Cigarro ''light'' é alvo de ação nos EUA

Por cinco votos a favor e quatro contra, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos determinaram ontem que fumantes poderão entrar com processos na Justiça contra fabricantes de cigarro por propaganda enganosa de produtos anunciados como "light" ou com "baixos teores de alcatrão". Representantes da indústria tabagista tinham argumentado, ante à Suprema Corte, que a lei federal que regula as embalagens de cigarro proíbe esse tipo de processo. Essa mesma lei impede que os governos estaduais possam regular qualquer aspecto da publicidade relacionada ao tabagismo e à saúde. Ao dar sua sentença, o juiz John Paul Stevens explicou que essa lei não protege as companhias das leis estaduais que proíbem a prática de propaganda enganosa. O parecer da Suprema Corte aumentará consideravelmente as pressões sobre as grandes companhias tabagistas. Atualmente, o setor responde a pelo menos uma dezena de processos movidos por fumantes do Estado do Maine, onde se originou o caso que acabou chegando ao mais alto tribunal do país, e de outros Estados. O processo que deu origem à decisão foi movido por três moradores do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, onde essas pessoas que por cerca de 15 anos fumaram versões "light" das marcas Marlboro e Cambridge alegaram que as fabricantes enganaram os consumidores com anúncios que diziam que esse tipo de cigarro era mais saudável. Com a decisão, os juízes da Suprema Corte reafirmaram uma sentença anterior, proferida pela Corte de Apelação do Primeiro Distrito, que já havia proibido práticas de propaganda enganosa nas vendas de cigarros "light". Desta forma, a Suprema Corte permite que o processo originado no Maine continue - ainda que não existam garantias de que os três fumantes que o abriram venham a ganhar o caso.