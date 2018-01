Cigarro deixa ''''cicatriz'''' molecular

Fumar deixa marcas nos genes que persistem por anos, mesmo quando a pessoa abandona o hábito. Um grupo de cientistas canadenses identificou 124 genes que são alterados pelo cigarro e não voltam mais a se expressar normalmente, como mostra a revista especializada BMC Genomics (www.biomedcentral.com/bmcgenomics). O cigarro provoca uma série de alterações moleculares que parecem variar de pessoa para pessoa. Algumas delas podem desencadear a formação do câncer, como quando permitem que uma célula danificada continue a se multiplicar no corpo. Nesse estudo, pesquisadores do Centro de Pesquisa do Câncer de British Columbia viram que proteínas produzidas pelos genes alterados estão associadas a doenças pulmonares. Eles analisaram amostras de tecido dos brônquios de 24 pessoas: 8 fumantes, 12 ex-fumantes (que haviam parado de 1 até 32 anos atrás) e 4 não-fumantes. REPARAÇÃO Nem todos os genes estudados pelos canadenses estão, até este momento, ligados ao surgimento do câncer. Mas a relação é bastante próxima. É o caso, por exemplo, dos genes PAK1, CCND1 e CCNG2, que se expressam em um nível muito mais baixo nas células de fumantes e ex-fumantes do que nas de quem nunca fumou. Quando funcionam bem, eles ajudam no ciclo celular e no conserto do DNA. Se o erro não é corrigido, ele aumenta a chance de uma pessoa apresentar algum tipo de câncer. O DNA precisa ser reparado constantemente dentro das células para garantir que elas não transmitam os danos quando se multiplicarem. Esses erros ocorrem naturalmente quando a célula se divide, mas também podem ser provocados por elementos externos. Entre eles estão formas de radiação e compostos presentes no cigarro, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Quando um fumante larga o vício, seu corpo volta a se recuperar, como o sistema cardiovascular. Porém, alguns mecanismos continuam comprometidos. Eles não são transmitidos a seus descendentes, há que os gametas não parecem ser afetados. Mas ex-fumantes respondem por metade dos casos de câncer de pulmão, mesmo depois de apagarem o último cigarro anos antes. A análise foi feita com poucas pessoas, então o resultado pode mudar à medida que mais amostras sejam incorporadas. "Esse é um universo pequeno, mas o método que foi usado também não permite que o grupo começasse com muitas amostras, ou teria zilhões de dados", diz Franklin David Rumjanek, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Mas é importante esmiuçar o mecanismo de formação do tumor." O resultado também pode ser maquiado pela qualidade das amostras, além da quantidade. Os ex-fumantes que participaram consumiam pelo menos um maço de cigarros por dia e todos apresentavam sinais de bronquite crônica ou enfisema. O grupo se defende ao afirmar que os padrões de expressão dos genes não estão ligados à gravidade das doenças pulmonares - então vêem uma relação anterior a essa. RECUPERAÇÃO "O estudo também mostra que há genes que voltam a se expressar corretamente quando a pessoa pára de fumar", lembra Rumjanek, ele mesmo um ex-fumante. A organização antitabagista Action on Smoking and Health (ASH), da Grã-Bretanha, também destacou à rede de notícias BBC que os fumantes não devem desistir de largar o cigarro pensando que o dano genético causado pelo cigarro é irreparável. "Nós sabemos que parar de fumar bastante reduz suas chances de desenvolver câncer de pulmão, e, não apenas isso, mas suas chances de doenças cardíacas e uma quantidade de outras doenças sérias também reduzem dramaticamente." O câncer de pulmão é o mais comum de todos os tumores malignos, apresentando um aumento por ano de 2% em sua incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, está associado ao consumo de derivados de tabaco.