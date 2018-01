Cientistas seqüenciam genoma do mamute

Uma equipe de cientistas russos e americanos descreve, na edição de hoje da revista Nature, o seqüenciamento de pelo menos 70% do genoma do mamute. Esta é a primeira vez que pesquisadores conseguem obter uma seqüência quase completa do DNA do núcleo das células de um animal extinto: seqüenciamentos anteriores, como o do próprio mamute e do homem de neandertal, diziam respeito ao DNA mitocondrial, que se encontra fora do núcleo das células. É o DNA existente no núcleo que transmite as características hereditárias da espécie. Para fazer o seqüenciamento, os pesquisadores usaram pêlos de dois mamutes, sendo que o que gerou mais dados, chamado M4, estava preservado há 20 mil anos no gelo do Ártico. "Nós lavamos os pêlos com xampu e alvejante e então os dissolvemos para coletar o DNA que estava lá dentro", explica um dos autores do trabalho, Stephan Schuster, da Universidade Estadual de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Uma vez eliminada a contaminação por DNA de outras fontes, como fungos e bactérias, os cientistas acreditam ter ficado com 90% de puro DNA de mamute. O passo seguinte foi comparar os fragmentos de material genético do animal extinto ao DNA de seu parente vivo mais próximo, o elefante. O DNA de elefante serviu como uma espécie de gabarito para a montagem do genoma do mamute. "Todas as seqüências foram alinhadas de encontro ao genoma do elefante, para posicioná-las", diz Schuster. A fim de estimar o risco de falsos positivos nessa correspondência, os pesquisadores usaram como controle o genoma da galinha. A existência do genoma nuclear de um animal extinto traz a perspectiva de "ressurreição" da espécie por meio de clonagem, como apresentado, de forma ficcional, no livro e no filme Parque dos Dinossauros, mas nem os autores do estudo atual e nem mesmo outros especialistas, ouvidos pela própria Nature, esperam resultados tão dramáticos tão cedo. Entre as dificuldades à frente estão desde a obtenção de mais informações sobre o genoma do mamute - por exemplo, determinar como a seqüência genética do animal extinto se dividia pelos cromossomos, os pacotes em que o DNA se organiza no interior das células - e até o desenvolvimento de uma tecnologia para inserir um eventual embrião de mamute no útero de um elefante. Embora a transferência de embriões já tenha sido feita em várias espécies, os elefantes não estão nessa lista. Recentemente, cientistas japoneses anunciaram ter criado clones utilizando o núcleo de células de camundongos congelados há 16 anos. Schuster não acredita que o mesmo processo possa funcionar no caso de mamutes, porque o dano ao DNA, depois de 20 mil anos, é grande demais. "O DNA no tecido dos mamutes está totalmente quebrado em pedacinhos", disse ele. "Não há um núcleo intacto para aproveitar".