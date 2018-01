Cientistas ''fotografam'' HIV

Usando técnicas avançadas de engenharia genética e microscopia, pesquisadores americanos registraram o momento exato da transmissão direta do HIV de células infectadas para células sadias. O trabalho foi publicado hoje na revista Science. Benjamin Chen, coautor do estudo, explica que a maior parte das pesquisas na área adota como premissa a infecção das células por vírus livres no plasma sanguíneo. Mas testes realizados in vitro mostraram que o contágio pelo contato direto entre as membranas das células - processo conhecido como sinapse viral - pode ser milhares de vezes mais eficiente para promover a infecção. As imagens obtidas revelam detalhes da sinapse viral. Os pesquisadores incluíram no material genético do HIV, vírus causador da aids, um gene que produz proteína fluorescente verde. Quando exposta a um feixe de laser, a substância brilha. A técnica permitiu seguir com precisão o avanço da infecção em uma cultura de células in vitro. No artigo, os cientistas afirmam que os processos bioquímicos relacionados à formação das sinapses virais são alvos promissores para o desenvolvimento de vacinas e remédios. "Qualquer informação sobre as estratégias utilizadas pelo vírus é muito valiosa", afirma o infectologista da Universidade de São Paulo (USP) Ésper Kallas. Ele recorda um estudo publicado no início do mês pela revista Nature. O trabalho mostrava como tecidos com alta concentração de células de defesa contribuem para o avanço da infecção. "Os dois estudos vão na mesma direção", aponta Kallas.