Cientistas conseguem reparar lesão cardíaca

Pela primeira vez, cientistas conseguiram reparar lesões no coração causadas por uma crise cardíaca utilizando células-tronco. O anúncio foi feito pela revista Circulation. O objetivo do estudo é utilizar as células-tronco pluripotentes induzidas (IPS, na sigla em inglês) de um paciente para tratar seu coração em vez de recorrer a um transplante. As IPS adultas, que servem para renovação de tecidos e são capazes de produzir diferentes tipos de células humanas, são uma alternativa promissora ao uso de células-tronco embrionárias por não apresentarem contestações éticas em relação à utilização de embriões humanos.