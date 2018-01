Cientistas acham ponto fraco do HIV

Uma equipe de cientistas da Escola de Medicina da Universidade do Texas encontrou o ponto fraco do HIV, vírus causador da aids, em uma parte da proteína que o recobre, a gp120, que é essencial para seu desenvolvimento nas células que ele ataca. Os cientistas Sudhir Paul, Yasuhiro Nishiyama e Stéphanie Planque explicam, em artigo, que a proteína é essencial para que o HIV tenha adesão às células nas quais se introduz e onde inicia a infecção que provoca a aids. A equipe foi capaz de fragmentá-la e destruir a parte que atua como "cérebro", uma seqüência de aminoácidos que permanece invariável, apesar das mutações as quais o vírus é submetido, o que seria muito útil no tratamento e prevenção da doença. Normalmente, as defesas imunológicas do corpo humano podem evitar os vírus criando proteínas (anticorpos) que conseguem bloquear elementos desconhecidos. No entanto, no caso do HIV, o vírus está constantemente mudando e os anticorpos não são capazes de controlar a progressão, razão pela qual não há uma vacina preventiva para a aids. Com a descoberta, o grupo desenhou anticorpos com atividade enzimática, que podem atacar os aminoácidos de maneira precisa. Os cientistas estudam agora se é possível aplicar a descoberta ao desenvolvimento de vacinas.