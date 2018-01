Cientista não mostrou dados

O cientista brasileiro Stevens Rehen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que organizou a palestra de Carlos Lima, disse que ficou em dúvida sobre a eficácia da terapia proposta pelo colega português. "Ele claramente domina o assunto, mas não mostrou nenhum dado científico", disse Rehen ao Estado, por telefone. "Sem os dados fica difícil até mesmo criticar." Lima disse que todos os 125 pacientes "tratados" até agora apresentaram melhora, e até mostrou o vídeo de um paciente dando passos com um andador, mas não apresentou dados para comprovar suas afirmações. "Não ficou claro se as células fizeram alguma diferença ou se foi só o efeito da fisioterapia", disse Rehen. Segundo ele, o experimento de Lima dificilmente seria aprovado pelos comitês de ética no Brasil. "Para a comunidade científica, ele ficou meio sem crédito."