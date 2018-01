Ciência e fé em comunhão

Médico e padre já foram funções de uma só pessoa. Não é à toa que o divórcio forçado entre ciência e fé, firmado no século 19, tem gerado polêmicas até hoje. Após muitas ameaças de paz, as duas partes parecem caminham para um acordo: médicos admitem o poder da espiritualidade no tratamento das doenças e os praticantes da cura pela alma já não discutem a importância dos remédios tradicionais. Histórias sobre curas inexplicáveis, que constam aos montes no imaginário popular, provocam a curiosidade de cientistas há anos. Nos Estados Unidos, uma das instituições mais renomadas do planeta abriu as portas para o assunto já em 1995. Trata-se da Harvard Medical School, que lançou o curso Espiritualidade e Cura na Medicina justamente para investigar os aspectos que desafiam a lógica científica. Em 2001, profissionais americanos encontraram resultados surpreendentes sobre o tema. Após uma análise minuciosa de 16 estudos, perceberam que em 14 deles havia uma associação positiva entre envolvimento religioso e melhora nos níveis da pressão arterial. Na mesma amostra, 12 relatórios indicaram menor incidência de doenças cardiovasculares entre os religiosos. As conclusões foram publicadas no Handbook of Religion and Health e instigam gente da área também no Brasil. Interessado na correlação entre saúde física e espiritual, o cardiologista Roque Savioli decidiu investigar a influência do pecado no desenvolvimento das doenças cardiovasculares. ?O peito é o centro da afetividade. Muitas pessoas aparecem aqui com dor no peito e com exames que nada apontam. Na verdade, é o coração psicológico que está sofrendo. Tratar só o aspecto físico de um paciente é tratá-lo pela metade?, garante o profissional, que trabalha como Diretor da Unidade de Saúde Complementar no Instituto do Coração (Incor). Para Savioli, a maior parte das enfermidades são problemas psicológicos posteriormente somatizados. ?Eu diria que cerca de 70% das doenças têm essa origem?, garante o médico. Distante do universo acadêmico e das pesquisas sobre a importância da fé na saúde, o japonês Tomoyasu Hirota, um ex-plantador de morangos que vive em Atibaia, descobriu na prática que corpo e alma são indissociáveis. ?Doença é reflexo do mundo interior?, diz Hirota cheio de simplicidade, com seu sotaque luso-nipônico. Nos últimos anos, comentários sobre os poderes de cura do imigrante japonês correram boca a boca e chegaram também à reportagem da Revista JT. A distância percorrida de São Paulo até Atibaia, percorrida em pouco mais de uma hora, é mínima se comparada com a peregrinação enfrentada por parte das pessoas que procuram por Hirota. Na manhã do último domingo, por exemplo, a senha com o número de atendimento chegava ao 309. Alguns aparecem no sítio a pé, outros passaram horas dentro de ônibus. Há até quem viaje de avião para ouvir as palavras de Hirota e receber seu toque de cura. A fila começa a se formar já às 5h, hora em que o ex-agricultor dá início aos primeiros atendimentos do dia, feitos a base de massagens. No meio da manhã, por volta de 10h, Hirota realiza a sessão de cura. Relatos emocionados de experiências já vividas em Atibaia dão conta da credibilidade do japonês, hoje conhecido na comunidade como ?professor?. Fujiko Mayeda, por exemplo, vem de Brasília nos finais de semana só para trabalhar como voluntária no sítio. É ela quem distribui as senhas. ?É uma forma de agradecer. Tinha um tumor de mama e passei por nove médicos. Sempre fui cética, mas o que aconteceu comigo é inquestionável. O nódulo tinha dois centímetros e hoje já está quase desaparecendo?, diz. Alguns dos visitantes freqüentam o lugar há mais de dez anos, como Ana Albino, de 57 anos. Ela conheceu Hirota há 13 anos, época em que buscava desesperadamente a cura para a cirrose de seu marido. ?Ele estava desenganado pelos médicos, diziam que tinha um mês de vida. Procurei o professor Hirota, mas eu era igual a São Tomé: ?tinha que ver para crer?. No fim, meu marido ficou mais nove anos com a nossa família?, conta Ana. Ela garante que também vivenciou a cura. ?O médico disse que eu tinha um sopro no coração. Após o tratamento espiritual, fiz um eletrocardiograma novo e o problema havia sumido?, completa. Maravilhada com os dons de Hirota, Ana hoje organiza excursões de Itapeva, onde mora, para Atibaia. Detalhe: são pelo menos seis horas de viagem. Ainda que o trajeto seja cansativo, quem chega é recebido com hospitalidade. No sítio há alojamento para viajantes e até um lanche. Tudo isso, vale ressaltar, é feito de graça. ?Conto com a colaboração de voluntários. Acho que o povo brasileiro tem muito a aprender sobre educação. Chega sempre um figurão e diz: ?sou o político tal, quero ser atendido primeiro?. Assim não atendo, a fila é para todo mundo?, afirma Hirota. Apesar da legião de admiradores que conquistou, o ?professor? não gosta que identifiquem seu trabalho com religiões específicas. ?Não existe religião no mundo de Deus. O humano inventou preces apenas para pedir coisas, quando na verdade deveria ter uma postura inversa. O ato de juntar as mãos deveria ser usado apenas para agradecer. O lado esquerdo do corpo simboliza o mundo divino e o lado direito representa o mundo humano?, explica. Hirota garante que o poder de cura mora dentro de cada pessoa e se considera apenas um mediador. O procedimento que adota durante o processo não é invasivo: após uma oração, simplesmente aplica gaze e esparadrapo no local comprometido. ?Primeiro se tira a energia ruim do lugar, depois ele é tampado por dois dias para que não haja fluxo de energia ali?, conta. Antes de usufruir do ?tratamento?, o visitante assiste a um palestra na qual o japonês explica seus princípios. ?Não quero que venham aqui apenas para se livrar de um câncer. Precisam entender que para evitar doenças é preciso fortalecer o espírito.? Para explicar sua visão da vida, Hirota elaborou um conceito batizado de ?Seis raízes puras? (ou Lokkon Shôjo). ?Cada sentido humano corresponde a uma qualidade de espírito. Olhos são a luz, ouvidos representam a bondade, nariz significa amor, boca tem a ver com honestidade, corpo se relaciona com calor humano e pensamento está ligado à pureza de alma?, ensina. Cada um a seu modo, cientistas e espiritualistas não duvidam do poder da fé. Mesmo quem é leigo aposta nessa parceria. Uma enquete realizada no Portal Estadão (www.estadao.com.br) com quase 1.400 pessoas apurou que 92% delas acreditam que práticas espirituais ajudam a tratar doenças. O cardiologista Savioli baliza sua crença citando os resultados de modernos exames realizados no cérebro de pessoas durante preces e meditações. ?Uma tomografia especial é capaz de mostrar que algumas áreas do cérebro que correspondem aos campos da imunidade são acionadas?, observa. Cauteloso, ele conta que existem mais de mil estudos que provam a influência da religião na progressão de enfermidades, mas atenta para o perigo que corre uma pessoa que opta por privilegiar um dos dois lados. Físico, mente e espírito ?Médicos que banem a espiritualidade do consultório tratam a doença e não o doente. A pessoa é físico, mente e espírito. Por outro lado, é preciso ter cuidado com a questão de milagre, idéia tão difundida?, avisa. O principal temor da ciência diante dos fenômenos espirituais diz respeito à possibilidade de abandono dos remédios convencionais. ?A própria Igreja Católica é rigorosa quanto ao reconhecimento de milagres. Eles são, em séculos, apenas 67.?