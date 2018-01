Cidades do mundo inteiro apagam as luzes em protesto contra aquecimento

A capital paulista vai aderir à Hora do Planeta 2009 - ato simbólico contra o aquecimento global liderado pelo WWF. Um termo de adesão assinado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) estabeleceu que as luzes da Ponte Octavio Frias de Oliveira, Monumento às Bandeiras, Viaduto do Chá, Estádio do Pacaembu, Teatro Municipal, Obelisco, Estádio do Morumbi e Parque do Ibirapuera serão apagadas hoje, das 20h30 às 21h30. Prédios como o Edifício Copan, Instituto Butantã e Museu de Arte Moderna anunciaram que apagarão as luzes externas. No Brasil, 76 cidades pretendem participar. Entre elas, Belém (PA), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Rio (RJ). Mais de 700 empresas e 300 organizações manifestaram apoio ao gesto no País. O WWF focou os esforços de adesão no Rio para aproveitar a visibilidade internacional da cidade. Luzes de monumentos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor serão apagadas. Em Curitiba, símbolos como a estufa do Jardim Botânico e o Teatro do Paiol ficarão às escuras. Em Ouro Preto (MG), os prédios históricos também ficam no escuro. NO MUNDO A sede da ONU em Nova York e seus escritórios ao redor do mundo pretendem aderir. O secretário-geral Ban Ki-moon dirigiu um apelo para que todos os povos participem. Monumentos como a Torre Eiffel, em Paris, o Coliseu, em Roma e as pirâmides de Gizé, no Cairo, também ficarão sem luzes. A primeira edição do evento ocorreu na Austrália em 2007. Participaram 2 milhões de pessoas. Em 2008, mais de 50 milhões de pessoas aderiram. Agora, a pretensão é de 1 bilhão.