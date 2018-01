Cidades apresentarão projetos

Moradores e gestores de nove cidades terão, este mês, a oportunidade de conhecer o Fundo Amazônia e a maneira como eles podem submeter seus projetos. As apresentações estão à cargo do Serviço Florestal Brasileiro e do BNDES. E as propostas têm de estar relacionadas a áreas temáticas: expansão e conservação de florestas protegidas, estímulo a processos sustentáveis de produção, desenvolvimento de pesquisa e gestão ambiental. Não há valor predeterminado para os projetos. Os recursos variam de acordo com cada proposta, em razão das características de cada uma (como o tipo de ação que será desenvolvida). O fundo é visto como um dos instrumentos de apoio para que o Brasil consiga atingir a meta que estabeleceu no Plano Nacional de Mudança do Clima: reduzir em 70% o desmatamento até 2017. Os municípios contemplados são Belém (PA), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Porto Velho (RO), Cuiabá (MT), Rio Branco (AC), Imperatriz (MA) e Palmas (TO).