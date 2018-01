Cidade gaúcha decreta emergência

Uma adolescente de 14 anos de São Gabriel (RS) que está internada em estado grave tem gripe suína. Ela é mantida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria, a 140 km de São Gabriel, e respira com a ajuda de aparelhos. A informação foi confirmada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ela viajou numa excursão para a Argentina e ao voltar, na semana passada, apresentou os sintomas. O prefeito de São Gabriel, município de 60 mil habitantes no sudoeste do Rio Grande do Sul, Rossano Gonçalves (PDT), decretou anteontem à noite situação de emergência. O decreto suspendeu as aulas para todos os 12 mil estudantes do município e também atividades públicas com concentração de pessoas, como shows e cultos religiosos. Gonçalves também recomendou que os moradores da cidade limitem a circulação por locais públicos. A Secretaria da Saúde confirmou mais 11 casos da gripe no Estado. Com isso, o número de pessoas infectadas saltou de 1, até sexta-feira, para 18 em apenas quatro dias. Entre os casos confirmados está o de um caminhoneiro de 29 anos internado em Passo Fundo, em estado considerado grave. Ele retornou da Argentina no fim de semana e, além dos sintomas da gripe, apresentou dificuldades respiratórias. O secretário estadual da Saúde, Osmar Terra, admite que o Rio Grande do Sul está vulnerável a uma possível epidemia por causa de sua localização geográfica e por seu rigoroso inverno. Em São Paulo, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que o município tem autonomia para decretar o estado de emergência, mas a medida é contrária às orientações da secretaria e do ministério. Em Belo Horizonte (MG), as aulas de 2,8 mil alunos do Colégio Marista Dom Silvério foram suspensas até 3 de julho, com a confirmação de que uma aluna de 7 anos contraiu o vírus A(H1N1). A Cultura Inglesa de São Paulo informou que suspendeu "por precaução" até 30 de junho as atividades da filial em Santo Amaro, após a confirmação de um caso em um estudante de 14 anos. A unidade tem cerca de 3 mil alunos. A unidade do Anglo em Taubaté, com cerca de 500 alunos, suspendeu as aulas até sábado e a diretoria cancelou os eventos do mês, como a festa junina do próximo fim de semana. Um dos estudantes - e quatro pessoas de sua família - está com gripe suína. As atividades também foram interrompidas por uma semana em outra escola da cidade, a Interativa, que trata de alunos especiais, já que um deles contraiu a gripe. EMPRESAS Noventa funcionários e prestadores de serviço da Vale no Rio de Janeiro estão de quarentena em suas casas até o dia 29. A medida foi tomada depois que um consultor da empresa contraiu gripe suína numa viagem à Argentina, no último dia 19. O 30º andar do Edifício Santos Dumont, no Centro do Rio, foi interditado e passou por higienização. A empresa informou, por meio de nota, que o homem "passa bem". Os outros funcionários não apresentaram sinais da doença. A Transpetro informou que 28 pessoas continuam em isolamento no navio petroleiro Livramento, que está na Argentina, desde que um tripulante foi diagnosticado com a gripe suína, no último dia 20. A empresa de análise de crédito Serasa Experian, de São Paulo, anunciou ontem que 97 funcionários foram afastados para um período de observação domiciliar após a confirmação de cinco casos de contaminação por gripe suína. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, os funcionários que contraíram a doença já estão em tratamento e apresentam quadro clínico de melhora. Os outros empregados com suspeita de contaminação vão ficar em observação durante sete dias, tempo de incubação do vírus da gripe. O funcionário que transmitiu a doença a outros quatro colegas de trabalho voltou recentemente de viagem ao Chile. Seu nome e a área de atuação não foram informados. Segundo a assessoria, a empresa não será prejudicada pela redução temporária do quadro de funcionários.