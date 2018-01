Cidade de Deus tem péssima nutrição

Cláudia Thomaz, de 39 anos, mora em uma casa de um cômodo com o irmão e oito filhos, na Cidade de Deus. Ela está desempregada e vive apenas com a renda que o irmão recebe trabalhando em um lava-rápido da favela, na zona oeste do Rio. Monalisa Soares Nogueira, de 20 anos, mora com o filho de 1 ano e mais oito pessoas em uma casa de dois quartos, na mesma favela, sem geladeira. Ela também está sem emprego: se vira com a ajuda de uma irmã que distribui panfletos no centro da cidade. Pesquisa inédita realizada na Cidade de Deus mostra que 10,1% das 2.428 crianças até 5 anos analisadas estão desnutridas. O índice supera a média (6,6%) detectada em 2005 pelo Unicef em 1.133 municípios do chamado Polígono da Seca, que abrange os Estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Cláudia teve sorte - e muita ajuda de vizinhos. Já Monalisa precisou internar cinco vezes o filho, Jonathan Luis. Ele ficou quase um mês em hospitais. No barraco de madeira, não havia fogão. Agora, Monalisa se mudou para a casa da sogra, em outro ponto da favela. Lá tem fogão e água, mas ela continua sem geladeira. "Foi uma lição de vida. A gente reclama, mas vê situações 500 vezes piores. Se a gente não tivesse ido à casa do Jonathan naquele dia, ele teria morrido", disse Vítor Martins, um dos 30 jovens da comunidade que percorreram casas para analisar a situação das crianças. Ontem, Jonathan foi pela primeira vez à creche. "Essa é a nossa medalha de ouro", disse Zélia Batista Pereira, coordenadora do Programa de Avaliação Nutricional, realizado pelo Centro de Estudos e Ações Culturais e de Cidadania (Ceacc), com apoio da ONG ActionAid e da Caixa. Durante a pesquisa, 39 crianças foram consideradas em situação de risco, como Jonathan. Uma morreu.