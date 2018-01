Chinês faz caminhada espacial

O astronauta Zhai Zhigang fez ontem a primeira caminhada espacial já realizada por um chinês. O fato marca a entrada da China na seleta lista de países que já fizeram sozinhos uma saída extraveicular, ao lado dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. O presidente do país, Hu Jintao, descreveu o evento como "um avanço essencial para o desenvolvimento do nosso projeto de vôos tripulados". Zhai Zhigang saiu do módulo orbital às 5h43 (horário de Brasília) e agitou a bandeira chinesa. A caminhada, transmitida pela TV, durou até as 6h, mas estava prevista para durar 20 minutos. As autoridades não explicaram o que ocorreu. Ele vestia um traje de fabricação nacional que custou R$ 8,1 milhões.