China vai traçar mapa completo da Lua

A primeira missão espacial chinesa à Lua delineará o mapa de "cada palmo" da superfície do satélite, disse ontem o cientista chefe do programa Change 1, Ouyang Ziyuan. Não foi marcada ainda a data de lançamento da nave, mas as autoridades chinesas asseguram que será ainda neste ano. O projeto de prospecção também trará amostras à Terra. Em 2003, o país se transformou no 3º do mundo a enviar um homem ao espaço em uma nave de fabricação nacional. Nova incursão foi realizada em outubro de 2005. Está previsto que em 2008, ano das Olimpíadas de Pequim, um cosmonauta chinês faça outra caminhada espacial.