China prevê redução de emissões em 2050

A China vai começar a reduzir suas emissões de carbono apenas a partir de 2050. A informação foi dada pelo responsável para mudanças climáticas na China, Su Wei, e publicada ontem no jornal Financial Times. "A China não deixará as emissões progredirem sem limite", disse ele. Ao lado dos EUA, o país é considerado um dos maiores poluidores do planeta. Sua posição é vital para o sucesso da Convenção do Clima, que ocorre em dezembro.