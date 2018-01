China lançará módulo espacial em 2010

A China promete lançar em 2010 um módulo espacial, que será o primeiro elemento de uma futura estação e que deverá realizar o seu acoplamento com uma nave em 2011. O módulo, batizado de Tiangong-1 (Palácio Celeste-1), será concebido para oferecer um lugar seguro a astronautas e suas pesquisas em gravidade zero. Ontem, uma sonda do país terminou sua missão, caindo na lua. E em 2008 o primeiro astronauta chinês chegou ao espaço.