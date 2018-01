O primeiro caso de contaminação de aves no mundo pelo H1N1 ocorreu em duas granjas de perus em Valparaíso, na costa central do Chile. As aves contaminadas são poedeiras que não estão destinadas ao consumo. Segundo as autoridades, o vírus que infectou os perus é o mesmo que tem atingido humanos, ou seja, não houve mutação. Até agora, o vírus da gripe suína tinha sido visto apenas em porcos e em humanos.