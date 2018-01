O humorista Chico Anysio, de 78 anos, foi internado ontem no Hospital Samaritano, zona sul do Rio, para realização de exames que pretendem identificar a gravidade da infecção pulmonar que o acomete. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, ele passa bem e pode ter alta em até dois dias. Na semana passada, o humorista cancelou a apresentação que faria no Centro Cultural Light. Posteriormente afirmou estar com pneumonia.