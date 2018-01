Chega de diabinhas!

Encarar a folia dentro de uma fantasia pronta, dessas compradas na 25 de Março, é mesmo a maneira mais funcional de se divertir no carnaval. Mas tem os seus riscos. A odalisca que você escolheu a dedo nas araras das lojinhas do centrão certamente encontrará vários clones e genéricos no salão. O mesmo triste destino deve se repetir com a Branca de Neve, a freira, a Marilyn, a diabinha, a enfermeira safadinha... Quem prefere fugir do óbvio precisa de criatividade e fôlego. Percorrer lojas diversas em busca de peças e acessórios exclusivos não é tarefa fácil. Sem tempo para a peregrinação? Calma. Nada de sair correndo atrás de um ?enlatado? da 25. A gente te dá uma forcinha. O comércio especializado de carnaval não é a única fonte para o look da folia. Várias grifes do dia-a-dia oferecem peças também para a farra do confete ? em alguns casos, é só uma questão de adaptação. Já marcas como a Imaginarium (tel.:11/3044-5950) e a M Collection (www.mcollection.com.br) lançaram kits de camisetas e regatas customizáveis especiais para o ziriguidum. No caso da primeira, uma canetinha para tecidos acompanha as peças, para que o cliente crie os seus próprios desenhos. Já a segunda fornece lantejoulas e miçangas que podem ser bordadas onde o folião bem entender. Se a aptidão para desenho e costura inexiste, o jeito é cair na via-crúcis pelas lojas. Confira dicas de peças que vão fazer a diferença no seu carnaval.