Check-up pré-casamento

Quanto mais perto do dia do casamento, mais os noivos ficam ansiosos e com a agenda lotada de compromissos. A noiva fica preocupada com a maquiagem, o cabelo, o vestido e a decoração da festa. O noivo, no entanto, está ligado no andamento da lista de convidados, na lua-de-mel e nas despesas. Porém, alguns casais se esquecem de um assunto fundamental: a saúde. De acordo com Sueli de Almeida Raposo, coordenadora do serviço de colposcopia do Delboni Auriemo, antes dos pombinhos trocarem as alianças, é importante que façam exames que atestem que a saúde está nos trinques. ?Com a correria na véspera do casamento, eles esquecem de cuidar do corpo. Por isso, podem realizar os exames um mês antes da cerimônia?, explica. Ao contrário do número de convidados, a lista de exames é pequena e não assusta. ?Esse procedimento deve ser aplicado para os dois. Em alguns casos, os homens fogem do check-up. É importante fazer exames de sangue para checar se o paciente não tem sífilis, HIV, hepatite B ou C?, diz Sueli. Além disso, a coordenadora avisa que a noiva deve passar no ginecologista antes de casar. ?Na maioria das vezes, os médicos pedem exames de praxe, como o ultra-som e papanicolau.? Genes compatíveis Uma das maiores dúvidas entre os casais que pretendem ter filhos é se os genes são compatíveis. Geralmente, segundo Sueli, esse receio ocorre quando há algum parente que esteja muito doente. ?Existe um estudo genético que pode ser feito, mas não é um exame de rotina. O casal vai até o médico em busca de orientação, mas caso não sejam compatíveis, não deixarão de casar por causa disso?, alerta. A médica também recomenda esse tipo de exame para os casais que são primos de primeiro grau. ?Depois da análise, verificamos a necessidade de fazer algum tipo de tratamento?, finaliza.