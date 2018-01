Chá verde não evita câncer, diz pesquisa

Um novo estudo, realizado com cerca de 1.6 milhão de pessoas, revelou que ainda não se pode afirmar que o chá verde atua na prevenção de alguns tipos de câncer. Segundo a pesquisadora Katja Boehm, do Unconventional and Complementary Methods in Oncology Study Group de Nuremberg, na Alemanha, a única certeza é de que o chá verde sozinho não evita a doença. A ausência de pesquisas e intervenções na área é um dos pontos mais importantes a serem destacados no estudo.