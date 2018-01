Cetesb barra leite adulterado de MG na divisa com SP

A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb) não permitiu que três caminhões com 9 mil litros de leite adulterado com água oxigenada chegassem a Franca (SP) ontem. O produto, interditado na Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro (Casmil), de Passos (MG), foi barrado na divisa entre os Estados por falta de autorização. A Sabesp, destino da carga, costuma receber produtos rejeitados. Mas o descarte de leite foi considerado de risco para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Sem saber da necessidade de autorização, a junta interventora da Casmil havia transferido para Franca 49 mil litros de leite adulterado.