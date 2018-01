Cérebro de 300 milhões de anos é encontrado

Um grupo de pesquisadores franceses e americanos encontrou um cérebro de 300 milhões de anos no crânio fossilizado de um peixe da família dos tubarões e das arraias. Uma reconstrução em três dimensões desse cérebro, também fossilizado e observado graças a uma técnica chamada holotomografia por raio X, mostra "o cerebelo, a medula espinhal, os lóbulos óticos e os nervos", segundo um artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Segundo o Museu Nacional de História Natural da França - onde trabalha o principal autor do estudo, Alan Pradel -, a descoberta, feita em um dos raros crânios da espécie recolhidos em rochas de Oklahoma e Kansas, nos Estados Unidos, abre "perspectivas novas na investigação sobre a evolução dos vertebrados mais antigos" e "contribui para que seja completado o quebra-cabeças da reconstrução" da origem dos seres vivos. A espécie pesquisada, atualmente extinta, media cerca de 50 centímetros de comprimento e vivia em baixas profundidades.