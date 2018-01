Centro Cultural Olido recebe encontro para celebrar o rap, com MCs e grafiteiros

MC Psico comanda a festa na Olido Foto: Divulgação

A cultura de rua de São Paulo ganha espaço no Centro Cultural Olido, no centro, com o show do álbum de Wilson Santos, mais conhecido como MC Psico, na sexta-feira, 15. O artista de rap convida ainda para a festa quatro grafiteiros e seis b-boys, que são os dançarinos de "break", do universo do hip hop. Comandam o som ainda o DJ Max e a MC Sixta Chili. A entrada é gratuita.

O CD do MC Psico é o 'Real Importância', o primeiro de sua carreira. São 12 faixas, que vão do rap e do funk ao soul e jazz. As letras são sobre militância na cultura de rua, entre amigos e a própria arte de fazer música.

O álbum conta com participações internacionais, como nas faixas 'Sem Fronteiras', em parceria com o francês MC Blanco, do grupo La Conspiración, e 'Nossa Voz', com o alemão MC Audi. Psico, que trabalha em projetos sociais de Taboão da Serra e Embu das Artes, comanda um selo independente de produção musical, o 'Hip-hop Feito em Casa'.

O MC abre as apresentações às 19h e, logo em seguida, coordena os músicos para se revezarem, enquanto os dançarinos e o DJ os acompanham. As artes dos grafiteiros estarão em exposição durante a apresentação.

Serviço

Centro Cultural Olido. Av. São João, 473, centro

Encontro do Rap

Sexta-feira, 15, às 19h.

Entrada gratuita