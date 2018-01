O governo dos EUA anunciou que casais homossexuais serão computados no censo de 2010, o que reverte uma decisão da administração anterior, de George W. Bush. "Eles serão contados e deverão relatar a maneira como veem a si mesmos", disse Steve Jost, porta-voz do departamento responsável pelo recenseamento. No censo passado, em 2000, o casamento gay era ilegal em todo o país; agora, é legal em seis Estados.