Cientistas criaram camundongos capazes de produzir células do fígado humano, o que poderá ajudar a testar novos tratamentos de doenças infecciosas que atacam o órgão, incluindo hepatite C e malária. O estudo foi coordenado pelo geneticista Markus Grompe, da Universidade de Saúde e Ciências do Oregon (EUA). As células funcionam exatamente como se estivessem dentro de uma pessoa.