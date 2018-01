Células geram camundongos

Cientistas chineses geraram camundongos a partir das células da pele de roedores adultos. O experimento comprova, de forma definitiva, que células-tronco obtidas pela reprogramação de células adultas são tão versáteis quanto as embrionárias e podem formar todos os tecidos do organismo. Até mesmo um indivíduo completo. As células-tronco de pluripotência induzida, como são conhecidas (ou iPS, na sigla em inglês), constituem uma possível alternativa às células-tronco embrionárias (CTEs). Não suscitam o debate ético que costuma acompanhar a destruição de embriões para a produção de novas linhagens de CTEs. Mesmo assim, as iPS não estão isentas de polêmica. O experimento chinês comprova que podem ser usadas para a produção de clones. Os pesquisadores reprogramaram as células adultas com o uso de vírus produzidos em laboratório para revertê-las ao estágio embrionário (mais informações nesta página). Depois, injetaram as iPS na estrutura celular que formaria a placenta. As células reprogramadas tornaram-se embriões, que foram transplantados para o útero de fêmeas. Nasceram 27 camundongos saudáveis. Um macho, com 7 semanas, produziu sua própria prole, comprovando que era um indivíduo fértil. O experimento, conhecido pelos cientistas como teste de complementação tetraploide, é considerado a prova de fogo para verificar a pluripotência - capacidade de gerar qualquer tecido - de uma célula-tronco. Já havia sido realizado com CTEs. O estudo publicado hoje na versão digital da Nature mostra que as iPS também passam no teste. Grupos de pesquisa da Academia Chinesa de Ciências e da Universidade Xangai Jiao Tong assinam o artigo. Há formas menos confiáveis de testar a pluripotência de uma célula-tronco. As mais simples são a identificação de substâncias encontradas normalmente em células embrionárias ou a aplicação das iPS em indivíduos adultos: espera-se que formem teratomas, um tipo de tumor derivado de células pluripotentes. Em 2006, o pesquisador japonês Shinya Yamanaka, da Universidade de Kyoto, publicou um primeiro artigo que descrevia um caminho, ainda imperfeito, para a produção de iPS. Um ano depois, com a técnica aperfeiçoada, o mesmo pesquisador injetou as iPS em embriões de camundongos, produzindo assim as chamadas quimeras - animais que têm características genéticas de dois indivíduos diferentes. "O estudo fornece evidências para a afirmação de que as iPS apresentam a mesma potência, em termos terapêuticos, do que as CTEs", aponta Dimas Tadeu Covas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), responsável por uma das linhagens brasileiras de IPS.