Célula-tronco vira célula do sangue

Cientistas da Universidade de Illinois (EUA) criaram glóbulos vermelhos do sangue com o uso de células-tronco embrionárias. Segundo o estudo, seria possível criar 100 bilhões de glóbulos vermelhos com uma amostra de célula-tronco. A técnica permitiria desenvolver "fazendas de glóbulos vermelhos", que seriam fontes inesgotáveis de sangue para transfusões. As células criadas no laboratório parecem funcionar corretamente.