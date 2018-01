Célula-tronco é tema de encontro em SP

Estão aberta as inscrições para o Encontro Internacional sobre Células-tronco, que acontece entre 11 e 18 de fevereiro em São Paulo. O evento é gratuito e vai reunir pesquisadores do Brasil e do exterior para debater o estágio atual e as perspectivas das pesquisas com células-tronco em nível mundial. Podem participar médicos, profissionais da saúde, pesquisadores, estudantes e o público interessado no assunto. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail rsvp.sp@britishcouncil.org.br ou pelo telefone (0xx11) 2126- 7500.