Ceia no restaurante

Que tal manter a tradição de reunir a família mas, para variar, passar a noite de Natal longe do fogão? Quem topar a idéia vai encontrar na cidade alguns restaurantes que montaram cardápios especiais para a ceia natalina. No Praça São Lourenço, o chef Piero Gaspari irá servir pratos clássicos e inovadores, que vão de peru recheado com tomate seco e couve ao peixe assado na lenha com farofa de banana e dedo de moça (veja receita). O La Casserole recebe a clientela para ceias há cerca de 50 anos. Lá, a proprietária Marie-France Henry propõe um menu com receitas inspiradas nas festas francesas. neste Natal, não existe lugar mais completo para celebrar a vida. No Hotel Emiliano, quem prepara a ceia é o chef José Barattino, onde o destaque é o peru de Natal, bem tradicional. Praça São Lourenço: R. Casa do Ator, 608, 3044-1434; La Casserole: Largo do Arouche, 346, 3331-6283 Emiliano: R. Oscar Freire, 384, 3068 4390 RECEITAS Ravioli de alcachofra do La Casserole 4 porções; 1h INGREDIENTES - Recheio: fundo de alcachofra 200g, ervas de provence 5g, azeite 20ml, foie gras 50g, aceto balsâmico 100ml, mel 5g, - Massa: farinha de trigo 400g ovos 4 água 40ml PREPARO - Recheio: em uma panela, aquecer o azeite e colocar o fundo de alcachofra e as ervas. Esfriar e bater no liquidificador. Temperar com sal e pimenta a gosto. - Massa de ravioli: em um bowl, colocar a farinha de trigo, o ovo e a água. Misturar até formar uma massa homogênea. Quando começar a soltar da mão, passar para uma superfície limpa e fria e sovar . Cobrir com filme plástico e deixar descansar por 30 minutos. Abrir a massa até o tamanho 7. Colocar em superfície plana e, com um cortador quadrado de 4cm, marcar as bordas de cada marca. Colocar o recheio já frio no meio das mesmas, umedecer as bordas e dobrar a massa para fechar os raviolis. Pressionar as bordas e cortar com o cortador para finalizar. - Do foie gras em redução de aceto balsâmico: cortar o foie gras em lascas uniformes, grelhar rapidamente em frigideira antiaderente. Retirar e reservar. Na mesma frigideira, acrescentar o aceto balsâmico e o mel, reduzindo pela metade. Peixe assado com farofa do Praça São Lourenço 4 porções; 1h INGREDIENTES Anchova 1, banana da terra 12, farinha de rosca 500g, coentro a gosto, sal a gosto, pimenta dedo de moça sem semente 200g, azeite, um fio manteiga 400g PREPARO - Tempere o peixe com sal e pimenta e asse por 40 minutos. Reserve. Derreta a manteiga, corte as bananas em cubos e refogue. Adicione a farinha e mexa. Para finalizar coloque sal, pimenta, o centro e a pimenta. Em uma bandeja, faça uma cama de farofa e coloque o peixe assado sobre ela. Ravioloni de camarões do Emiliano 10 porções; 1h INGREDIENTES - Recheio: alcachofras 4, camarões sem casca 200g, alho 5g, cebola 50g, azeite extra virgem 40ml, salsa lisa picada 5g, sal e pimenta a gosto, miolo de pão de forma 80g, leite 50ml - Para o molho de crustáceos: casca de camarão, lagostim e cavaquinha 500g, cebola 60g, salsão 30g, cenoura 30g, tomates 70g, água fria 750 ml, folhas de louro 2, sal e pimenta a gosto, azeite 100ml PREPARO - Massa: misturar todos os ingredientes até formar uma massa homogênea, guardar em um saco plástico por 30 minutos na geladeira. Abrir a massa básica, colocar o recheio do tamanho que preferir, e cobrir com a outra massa. - Recheio: colocar o pão de molho no leite , refogar a cebola, o alho acrescentar os camarões picados e as alcachofras, cozinhar por 2 minutos, acrescentar o pão e temperar com sal, pimenta e salsinha. - Molho: fazer um caldo com os ingredientes, deixar cozinhar por uma hora em fogo baixo, coar espremendo bem as cascas contra o chinois para extrair todo o caldo. Levar ao fogo para reduzir e emulsionar com o azeite de oliva no momento de servir.