Ceia de Natal: da vitrine para a mesa de casa

O chef Gustavo Iglesias, da Viandier Casa de Gastronomia (Al. Lorena, 558, 3057-2987), preparou ceias de Natal e Ano Novo com clássicos dessas festas celebradas em torno da mesa, como pernil, tender e chester. As encomendas podem ser retiradas até às 15h do dia 24. Já a banqueteira Carla Elage (R. Professor Oswaldo Teixeira, 474, 3726-4878) elaborou menu, para um mínimo de dez pessoas, com seis opções de coquetel, três entradas, dois pratos principais, quatro acompanhamentos e quatro sobremesas, mas os pratos podem ser encomendados individualmente. Pelo segundo ano, o restaurante Osteria Don Boseggia (R. Diogo Jácome, 591, 3842-5590) faz ceias delivery. São dois menus temáticos, com receitas que misturam ingredientes brasileiros e italianos. A chef Silvia Sivieri (R. Conde de Itu, 668, 5548-0358) preparou um menu completo, com pratos tradicionais, com três entradas, três pratos principais, três acompanhamentos e duas sobremesas. Também é possível montar um cardápio personalizado. A chef Paula Lazzarini, do Spadaccino (R. Mourato Coelho, 1.267, 3032-8605) aceita encomendas para no mínimo seis pessoas (a R$ 80, cada uma). As ceias vão acompanhadas de um folheto com apresentação do cardápio e instruções para o aquecimento correto dos pratos. Na Paola Di Verona, as receitas podem ser encomendadas por quilo ou pelo número de pessoas. As encomendas devem ser feitas na loja (Al. Lorena, 1.160) ou pelo 0800109330. Na rotisserie La Vera Pasta (R. Canário, 501, 5051-3912), as massas coloridas já se tornaram uma tradição. Este ano, há massas em formato de árvore de Natal e oito opções de pratos para a ceia. As encomendas podem ser feitas até 18/12 e as retirada até às 17h do dia 23. O chef Roberto Ravioli, do Empório Ravioli (R. Fidêncio Ramos, 14, 3846-2908), apresenta uma porchetta alla romana para as festas. O quilo sai por R$ 70, e as encomendas podem ser feitas até o dia 18 de dezembro. A banqueteira Vicky Constantinesco (Trav. Umberto Bignardi, 5, 3885-3166) este ano optou por não fazer menus fechados. Assim, os clientes podem fazer as combinações. Maria Emília de Queirós Telles Cunali(3088-0628 e 3085-6475) também deixa a escolha com a feguesia. O chef Viko Tangoda (6858-9800) tem 12 pratos no cardápio de sua ceia delivery. Aléssio Battilani fez receitas exclusivas para a ceia do Citron (5181-4300). Para quem deixa tudo para última hora, três dicas: os assados da Cantina Montechiaro (R. Santo Antônio, 844, 3257-4032), que aceita encomendas até o dia 22, do Restaurante Senzala (Praça Pan Americana, 41, 33812-5582), que podem ser retirados até as 15h do dia 24, e as ceias prontas do Pão de Açúcar, que poderão ser levados para casa para consumo imediato. Receitas Pernil da ceia natalina da Viandier Casa de Gastronomia Tempo de preparo: 2 horas Rendimento: 10 porções Custo: Caro Ingredientes 1 pernil desossado (2,5 kg) 5 cenouras cortadas em rodelas 2 alhos-porro cortados em rodelas 1 garrafa de vinho tinto 2 ramas de salsão cortados grosseiramente 4 cebolas médias cortadas em quatro 1/2 maço de hortelã Preparo Deixar o pernil marinando por pelo menos 6 horas em uma bandeja com a cenoura, alho-porro, salsão, cebola e o vinho tinto. Colocar o pernil no forno a 180° por aproximadamente 2 horas coberto com papel alumínio. Tirar o papel alumínio e deixar dourar por mais 30 minutos. Deixar esfriar e cortar em fatias finas. Coe o caldo do pernil, coloque em uma panela pequena com as folhas de hortelã e deixar reduzir até levantar fervura em fogo baixo. Servir o pernil em uma travessa colocando o molho bem quente por cima. Pannacotta com frutas vermelhas da Osteria Don Boseggia Tempo de preparo: 4 horas Rendimento: 6 porções Custo: Médio Ingredientes 1,5 litro de creme de leite Raspas de meio limão Raspas de meia laranja 10 gotas de essência de baunilha 1/2 fava de baunilha cortada ao meio 250g de açúcar de confeiteiro 1 pacote de gelatina em pó incolor 24 g Calda 300g de morango 300g de amora 300g de framboesa 200g de açúcar Preparo Colocar o creme de leite, as raspas de limão e laranja, a baunilha em gotas, a fava e o açúcar de confeiteiro numa panela para ferver sem deixar derramar. Depois, colocar a gelatina para dissolver. Misture no creme de leite fervido, mas primeiro coe o creme de leite. Depois, colocar em fôrma grande ou em forminhas individuais e deixar gelar por quatro horas antes de servir. Para a calda, levar as frutas à panela com o açúcar para reduzir em fogo baixo até que esteja firme. Esfriar e colocar na geladeira. Torta de chocolate com nutela da Chef Silvia Sivieri Tempo de preparo: 2 horas Rendimento: 8 porções Custo: Caro Ingredientes Massa 235g de farinha de trigo 125g de manteiga 1 colher (sopa) de açúcar 1 pitada de sal 4 colheres (sopa) de água gelada Recheio 300g de nutela 280g de chocolate meio amargo 400g de manteiga 2 ovos 6 gemas 280g de açúcar 200g de avelã Preparo Massa: colocar todos os ingredientes em um processador de alimentos e misturar rapidamente. Abrir a massa, colocar em uma forma redonda de 25 cm de diâmetro. Assar por 15 minutos ou até dourar. Deixar esfriar. Espalhar a nutela sobre a massa e reservar. Cortar a avelã em laminas grandes e dourar em uma frigideira, em fogo alto. Derreter o chocolate em banho-maria e esfriar. Derreter a manteiga em banho-maria e esfriar. Juntar os ovos e as gemas ao chocolate. Depois, colocar o açúcar e a manteiga. Colocar a mistura sobre a massa de torta com a nutela e colocar as avelãs laminadas por cima. Assar e servir.