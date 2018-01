Ceia de Chef por R$ 5

Todo ano, o Programa Alimente-se Bem, do Sesi/SP, monta cardápios completos para a ceia de Natal. Este ano, a convite do comitê feminino da Fiesp, foram convidados os chefs Emmanuel Bassoleil, Christian Formon, Alessandro Segato e Lindinha Sayon para elaborar as receitas. Cada um preparou um cardápio completo formado por duas entradas, dois pratos principais, dois acompanhamentos, duas sobremesas e um suco ao custo de R$ 5. No total são 36 sugestões, criativas e econômicas, baseadas nos princípios do programa educativo Alimente-se Bem, que tem como objetivo difundir o conceito do aproveitamento integral dos alimentos. Detalhes sobre projeto: www.sesisp.org.br e www.sp.senai.br. RECEITAS Berinjelas ao parmesão da chef Lindinha Sayon 10 porções; 1h INGREDIENTES - Berinjelas grandes 2; ovos 2; alho amassado 1; dente amido de milho 50g; sal a gosto; queijo parmesão ralado fino 150g. -PREPARO Corte as berinjelas com casca em rodelas e jogue o sal. Deixe juntar água e com um pano descartável esprema-as, cuidadosamente, para retirar o líquido que se formou, sem amassá-las demais. Reserve. Passe o ovo por uma peneira e misture ao alho amassado. Reserve. Passe as rodelas de berinjela pelo amido de milho. Mergulhe na mistura de ovo com alho e jogue o queijo parmesão ralado. Grelhe as berinjelas, virandocuidadosamente. Coloque em papel absorvente, arrume-as numa travessa e sirva. Mousse de abóbora de Alessandro Segato 8 porções; 1h INGREDIENTES - Abóbora sem casca em cubos 1 quilo; caldo de galinha 2 cubos; água suficiente para cozinhar a abóbora; creme de leite 300g; margarina 1 colher (sopa); farinha de trigo 2 colheres (sopa); leite 1 xícara (chá); sal a gosto; gelatina incolor sem sabor 12g; pimenta-do-reino a gosto. PREPARO - Faça um molho branco com a margarina, a farinha de trigo e o leite. Reserve. Cozinhe a abóbora no caldo de galinha. Retire a abóbora do caldo, bata no liquidificador com o creme de leite, o molho branco, o sal e a pimenta-do-reino. Dissolva a gelatina e acrescente ao creme do liquidificador. Coloque em forma própria e deixe gelar por 4 horas. Costelinha de porco agridoce do chef Christian Formon 10 porções; 1h INGREDIENTES - Costela de porco 1.800kg; catchup 150g; vinagre 150 ml; glucose de milho 2 colheres (sopa); cebola 1; alho 3 dentes; sal a gosto. PREPARO Divida a costela de porco em fatias de três costelinhas cada. Refogue numa panela, sem óleo, as costelinhas até dourarem levemente e soltarem um pouco de gordura. Adicione a cebola e o alho picados e refogue. Tempere com sal, cubra com água e cozinhe até a carne ficar bem macia. Misture o catchup com o vinagre, a glucose de milho e uma pitada de sal. Retire as costelinhas do líquido de cozimento e coloque-as numa assadeira. Regue com a mistura de catchup e leve ao forno médio para caramelizar, regando sempre com o molho que se forma na assadeira. Sirva a seguir. Salada de grãos do chef Emannuel Bassoleil 10 porções; 1h INGREDIENTES - Caldo de galinha 1 cubo; cevadinha 1/2 xícara (chá); grão de bico 1/2 xícara (chá); soja 1/2 xícara (chá); arroz integral 1/2 xícara (chá); maçã verde 1; cenoura média 1; canela em pó a gosto; limão 1(suco); óleo composto 60ml; sal a gosto; pimenta-do-reino a gosto; salsinha a gosto. PREPARO - Cozinhe os grãos separadamente no caldo de galinha até ficar al dente. Deixe esfriar e reserve. Corte a maçã verde em cubos pequenos e deixe de molho em água fria e suco de limão. Retire a casca da cenoura, rale e reserve. Em uma tigela, misture os grãos com a maçã e a cenoura. Tempere com canela, sal, suco de limão, pimenta-do-reino e óleo de oliva. Decore com salsinha picada.